В период со 2 по 8 августа в Казани снова подорожало топливо всех марок. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстат.

Так, цена на самый "народный" бензин марки АИ-92 выросла на 0.07% и поднялась до 44.78 рублей за 1 литр, АИ-95 увеличился в цене на 0.06% и теперь стоит 48.24 рублей за литр, а топлива марки АИ-98 и выше подорожали сразу на половину процента и достигли отметки в 56.37 рублей за литр.

Что касается дизельного топлива, то и оно продолжает расти в цене: выросло на 0.08% и теперь стоит 48.64 рубля за литр.