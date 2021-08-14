Сегодня 14 августа в Казани ожидается переменная облачность и кратковременные дожди.

Кроме того, температура воздуха в Казани упадет и днем составит до +20 градусов.

Ветер юго-восточный, возможны кратковременные усиления до 15-20 м/с.