На открытый чемпионат Европы по ММА в Казань подали заявки 252 бойца из 14 государств мира – Армении, Болгарии, Бахрейна, Греции, Финляндии, Италии, Казахстана, Польши, Новой Зеландии, Португалии, России, Испании, Таджикистана и Эстонии, сообщает ИА "Татар-информ".

Бои пройдут как среди женщин, так и среди мужчин. Примут в чемпионате участие взрослые и юниоры. Президент союза ММА РФ Радмир Габдуллин полагает, что соревнования в Казани должны стать настоящим зрелищным праздником спорта.

Чемпионат Европы по смешанным единоборствам состоится в спорткомплексе "Баскет-холл" с 16 по 20 августа. Церемония открытия – 16 августа в 14:00.