Заключенный исправительной колонии в Курганской области напал на сотрудников. В результате нападения один из сотрудников ИК скончался, другой ранен и госпитализирован, сообщает пресс-служба СК по региону.

По словам следователей, заключенный использовал для нападения колюще-режущий предмет. Время для нападения выбрал самое подходящее, когда сотрудники проводили обыскные мероприятия в камере.

Во время задержания сиделец оказал активное и яростное сопротивление и был ликвидирован.

Мужчина 1977 года рождения отбывал наказание в виде лишения свободы сроком 19 лет за совершение нескольких преступлений, в том числе разбой и убийство.