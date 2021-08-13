Один из создателей вакцины от коронавируса AstraZeneca Эндрю Поллард заявил, что нельзя достичь коллективного иммунитета, сообщает The Guardian.

Эксперт утверждает, что для достижения коллективного, т.е. популяционного иммунитета, необходимо, чтобы было вакцинировано 95% населения, как это было в случае с корью.

Также Поллард заметил, что дельта-штамм до такой степени заразный, что даже вакцинированные люди всё равно не укроются от заражения им, но переносить заболевание будут легче, чем не получившие вакцину.