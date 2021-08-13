В Казани под строительство Вознесенского тракта будут снесены более 20 гаражей на участке от Гвардейской до проспекта Победы в Советском районе. Постановление об этом накануне подписано в исполкоме республиканской столицы.

Так, под снос попадают 26 гаражей, расположенных в ГСК "Тайга" на улице Родины.

Изымать земельные участки и расположенные на них объекты будут путем выкупа, это предусмотрено постановлением.

Стоимость строительства первого участка Вознесенского тракта длиной 3,8 км оценивают в 12,2 млрд рублей, из которых 9 млрд потратят на перенос инженерных коммуникаций и выкуп участков.