В Казани по делу о крупной взятке в 2 миллиона рублей задержали известного в Татарстане адвоката Марселя Бадрутдинова. Как сообщает "Реальное время", юриста пригласили на беседу в Следком, а потом задержали.

По версии следствия, в марте 2016 года адвокат получил от матери арестованного по делу о страховых мошенничествах Булата Шакирова 2 млн рублей для последующей передачи сотрудникам суда, чтобы Шакирову отменили арест.

Известно, что своей вины адвокат не признает. Ссылается на то, что показания против него сфабриковали на основе неполных скриншотов переписки и вырванных из контекста записей с матерью клиента, которая уже умерла.

Бадрутдинов известен тем, что защищал игрока сборной России по хоккею на траве Антона Корнилова по делу о краже 27 миллионов у банка путем мобильных переводов. Также он защищал трейдера "Ак Барс Банка" Артема Люлинского и приговоренного к 21 году за убийство ребенка, а также издевательства и побои приемного отца Романа Григорьева.