В полицию Татарстана поступили первые пять заявления от вкладчиков финансовой организации FrendeХ, в которой специалисты ЦБ усмотрели признаки финансовой пирамиды. Об этом сообщил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

Он также подчеркнул, что это - только начало, и со времени число обращений от бывших клиентов FrendeХ будет только нарастать в геометрической прогрессии.

FrendeХ обрушилась следом за Finiko. В минувший понедельник организация сообщила, что прекратила свою деятельность в стране "по регуляторным соображениям", пообещав вернуть вкладчикам средства "равными платежами", начиная с 16 октября.

Офис FrendeX находится в Эстонии и в России на территории Казани.