В Казани судьи пересматривают дело бывшего заместитель директора "Россельхозбанка" Романа Семенихина, которого ранее признали виновным в мошенничестве и назначили ему 6,5 лет лишения свободы.

Установлено, что бывший руководитель после увольнения из банка выдавал себя за человека, способного оказать влияние на получение банковской гарантии. Так он похитил 70 миллионов рублей с конца 2015 по декабрь 2016 года, то есть фактически за год.

Верховный суд республики посчитал приговор Семенихину незаконным и отменил его, пишет KazanFirst.