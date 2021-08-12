В Москве родители решились на похищение собственной дочери непосредственно перед свадьбой. Об этом рассказал телеканал РЕН ТВ.

Девушку затолкали в черный автомобиль и просто увезли в неизвестном направлении. Позднее выяснилось, что похитителями стали ее собственные родители, которые не пылали нежными чувствами к жениху и вообще были против свадьбы дочери-москвички непонятно с кем.

Детали случившегося сейчас выясняют полицейские. Они начали проводить проверку по факту похищения человека.