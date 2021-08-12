Сооснователи Finiko Эдвард и Марат Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь объявлены в розыск, сообщает ТАСС. Они проходят по уголовному делу финансовой пирамиды Finiko как подозреваемые. Об этом заявил начальник отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Руслан Давлетьяров.

"По Finiko у нас достаточно активная работа ведется и по розыску оставшихся трех подозреваемых, которые находятся за границей, и по розыску имущества", - сказал Давлетьяров.

В МВД пояснили, что ведут работу и в отношении так называемых "звездочников" - рекрутов финансовой пирамиды, которые считают себя добросовестными получателями денег. Ведут и работу с сотрудниками офиса компании Finiko в Казани.

Проблемы с выводом средств у вкладчиков Finiko возникли в июле. 30 июля один из основателей компании Кирилл Доронин был задержан, Вахитовский суд отправил его под арест на два месяца, но свой арест Доронин обжаловал в Верховном суде РТ. Заседание по этому вопросу должно состояться завтра, 13 августа.

В МВД по Республике Татарстан поступило порядка 500 заявлений от вкладчиков организации, суммы ущерба варьируются от 100 тыс. до 10 млн рублей.