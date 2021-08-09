В Казани продолжаются поиски пропавшего 10-летнего ребенка. Амирбек Сангилов 2011 года рождения пропал еще 7 августа.

Накануне сбор волонтеров объявил татарстанское отделение поискового отряда "Лиза Алерт". Волонтеры уверяют, что ребенок может оказаться где угодно - в чудом дворе, в подъезде, в магазине, в парке, на улице.

Рост Амирбека 140 см, волосы темные, глаза карие. Мальчик был одет в черные шорты, футболку камуфляжного цвета и шлепанцы.

Если вы увидели Амирбека, позвоните на горячую линию отряда 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный) или в полицию 102.

Также поисковый отряд нуждается в волонтерах, как пеших, так и на машине. Всем, кто желает помочь, следует позвонить на горячую линию отряда 8(800)700-54-52 (звонок бесплатный).