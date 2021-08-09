13-летняя девочка-школьница погибла в Казани при пожаре в многоквартирном доме. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Татарстан, все случилось накануне вечером в доме № 21 по лице Солидарности в Дербышках. На 4 этаже в квартире вспыхнули вещи. Площадь пожара составила, по данным МЧС, 8 квадратных метров.

После того, как огонь потушили, пожарные нашли в квартире тело ребенка-подростка.

В социальных сетях утверждается, что девочку закрыли на ключ, дома она была одна. Мать якобы ушла употреблять алкогольные напитки. Соседи говорят, что девочка кричала. На одном из видео, которые были сняты на месте трагедии, видно, как женщину со связанными руками провожают в машину скорой помощи. Предположительно, это и есть мать погибшего ребенка.

Прокуратура начала проверку по факту гибели подростка, на месте присутствовал лично и.о. прокурора Советского района Казани Евгений Почкин.

Прокуратура даст оценку причинам и условиям, способствовавшим трагедии. Выяснят и то, как исполнялись родительские обязанности в этой семье.

"В отношении виновных будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в официальном сообщении прокуратуры Татарстана.