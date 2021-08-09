Телеведущий и журналист Владимир Познер, давая комментарий по результатам россиян на Олимпиаде в Токио, заявил, что Россия получила заслуженное наказание - за допинговый скандал. Своим мнением Познер поделился в интервью каналу "Матч-ТВ".

Сам Владимир Владимирович был уверен, что россияне займут по медальному зачету четвертое или пятое место.

"Мне кажется, что если бы не этот скандал в художественной гимнастике, мы были бы четвертыми. Честно говоря, я считаю, мы выступили примерно так, как могли. Можно быть удовлетворенными этими результатами", - заметил Познер.

Познер отметил, что многие люди из спортивной среды в России признаются, что допинг применялся широко.

"Когда это было обнаружено— мы это отрицали, мы врали, обманывали. Ну и что вы хотите? Чтобы все считали, что нам вообще надо запретить участвовать в Олимпийских играх?", — сказал Познер.

По его мнению, Россия в полной мере заслужила такое отношение к себе.