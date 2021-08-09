Житель Тульской области накануне вечером выстрелил из ружья в женщину, которая на руках держала двухлетнюю дочь. Ребенок погиб на месте, его мать доставлена в больницу, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление СК РФ.

Сообщается, что возбуждено уголовное дело.

Следователи предварительно установили, что все случилось в деревне Панарино. Нетрезвый мужчина 1952 года рождения выстрелил из ружья в 42-летнюю женщину, которая с ребенком на руках шла по улице.

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу, добавили в пресс-службе. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура региона.