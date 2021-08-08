В больнице умерла 14-летняя башкирская девочка, на которую во время недавнего урагана упала крыша торгового центра. Об этом сообщил глава администрации Бижбулякского района Башкирии Артур Зарипов.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщали, что состояние девочки Насти оставалось крайне тяжелым, без динамики. Она находилась под наблюдением специалистов клиники Леонида Рошаля и врачей из Израиля.

Все случилось 20 июля. Во время ураганного ветра сорвало крышу с торгового центра, кровля рухнула на проходившую мимо девочку. Подростка госпитализировали в тяжелом состоянии.