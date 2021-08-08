У жителя Новокузнецка после поездки в автобусе списали с карты 20 миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Сам мужчина опубликовал свою историю в интернете.

"Доехал с работы домой и обеднел почти на 20 миллионов рублей. Что это за грабеж? Я что, купил полностью этот автобус?" — возмутился пассажир.

Чуть ранее с подобной жалобой обращалась еще одна жительница Новокузнецка - у нее после поездки списали 3 миллиона рублей.

В администрации Новокузнецка попросили горожан какое-то время не пользоваться единой транспортной картой, а также картами школьника, студента и пенсионера. Произошел сбой при обновлении программного обеспечения системы валидации.