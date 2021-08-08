Следственный комитет проводит проверку происшествия в Сызрани. Мать ударилась собственного сына-инвалида ножом в глаз. Ребенок ничего не слышит от рождения, не говорит, причина нападения матери на сынишку пока не установлена, пишет kp.ru.

Мальчика с тяжелой травмой глаза доставили в больницу. Врачи говорят, что глухой и немой ребенок теперь может и частично ослепнуть.

"На данный момент известно, что травму он получил во дворе своего дома от матери", — сообщают источники издания в правоохранительных органах.

Сама мать 9-летнего ребенка уверяет, что травма была получена сыном из-за неосторожного обращения с ножом. Но соседи уверяют, что все иначе.

Семья считается благополучной, ранее на учете не состояла.