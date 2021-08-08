Накануне в Татарстане произошла страшная авария в результате которой один человек погиб, трое пострадали, об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

Все случилось в 22:14 7 августа на 34-м километре автодороги Казань - Малмыж. Женщина за рулем "Шкоды" не выбрала безопасной скорости и вылетела на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта. Там она столкнулась с "ЗАЗ Шанс". Водитель "ЗАЗа" скончался на месте аварии - травмы оказались тяжелыми.

Трое пассажиров ( дети в возрасте 4, 6 и 7 лет) с различными полученными травмами доставлены в ДРКБ.

В прокуратуре РТ сообщили, что авария случилась на месте проведения дорожных работ. В этом месте установлены знаки, запрещающие обгон и ограничивающие скорость до 70 и 40 километров в час. Знаки были в полном порядке, сложно сказать, почему женщина-водитель не выполнила их требование.

В настоящее время по факту аварии следственными органами проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося. Ход и результаты проверки взяты на контроль в прокуратуре.