В селе Печищи днем 6 августа поступило сообщение о сходе грунта и угрозе обрушения жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

«Установлено, что из-за порыва водопровода произошел подмыв и переувлажнение склона оврага. Пострадавших нет, под угрозой обрушения оказался дом, где прописаны 8 человек. Жителей пересилили в пункт временного размещения», - говорится в сообщении.

Во избежание затопления частных домов была проведена очистка русла реки Гремячка. Ситуация на контроле ведомства.