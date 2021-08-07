В социальных сетях опубликован крик души рабочих Казанского вертолетного завода. Они заявили, что работают фактически в бесчеловечных условиях - в жару в цехах нет питьевой воды, а проводить на рабочем месте в духоте приходится до 9 часов. Нет у сотрудников и возможности выпить кофе - кофемашина сломана.

"На улице жара, в помещении духота. А тем временем на заводе нет воды. И кофемашина не работает. Минимум девять часов без капли воды", - написано в публикации.

На самом заводе комментировать ситуацию отказались, сообщает KazanFirst.