Казанский "Рубин" решил продать комплект формы, которую сегодня обсуждает вся страна. В матче Лиги Конференций УЕФА против польского "Ракува" казанцы вынуждены были рисовать маркером номера на спине, поскольку под польским дождем они и части фамилий игроков просто отклеились с новой формы футболистов.

Дождь не пощадил и логотипов спонсоров. Эта ситуация стала поводом для многочисленных шуток и мемов в Сети.

После продажи злополучной формы деньги будут направлены на благотворительные цели, заявили в клубе.

В "Рубине" сразу обозначили, что нарисованные деньги им не предлагать. Матч против польского "Ракува" закончился со счётом 0:0. Ответный матч пройдёт в Казани 12 августа.