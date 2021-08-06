В трех районах республиканской столицы обнаружили превышение опасных веществ в воздухе. Речь идет о Вахитовском, Кировском и Московском районах Казани. Здесь, по данным Гидрометцентра республики, зарегистрировали повышенный уровень формальдегида.

Так, максимальная концентрация формальдегида на пункте наблюдения за загрязнением окружающей среды №5 (улица Татарстан,72) составила 0,08 миллиграмма на кубометр при предельно допустимой норме в 0,05 мг. На Горьковском шоссе пункт наблюдения зарегистрировал 0,214 мг на кубометр: уровень формальдегида здесь превышает предельную норму почти в 4 раза.

На улице Степана Халтурина, 10 пункт показывает 0,062 мг на кубометр, а пункт №7 (Декабристов,183) - 0,058 мг.