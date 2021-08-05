Массовая авария произошла накануне в Казани. Все случилось недалеко от дома № 3 по Оренбургскому тракту. Столкнулись четыре автомобиля - Hyundai, Chevrolet, Volkswagen и отечественная "Лада".

По предварительным данным, водитель первой иномарки не выбрал безопасную дистанцию и совершил столкновение со вторым автомобилем, который в свою очередь врезался в третье авто, а то – в четвертое.

В результате пострадала 31-летняя женщина - пассажирка Hyundai, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.