Общественные обсуждения по устройству парковки для хранения автомобилей в Советском районе Казани пройдут 2 сентября.

Разбить парковку для хранения автомобилей планируют между улицей Галеева и железнодорожными путями. Новый объект может расположиться на площади 2 тысячи 145 кв. м., пишет "Бизнес Online".

"В информационной системе «Общественные обсуждения» власти должны разместить проект постановления о выдаче разрешения и информационные материалы к нему. Горожане смогут высказать свое мнение по этому поводу как в электронном виде, так и в письменном - в управлении архитектуры и градостроительства исполкома Казани", — отмечает издание.