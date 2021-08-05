Полиция арестовала мужчину, изнасиловавшего 4-летнюю дочку своих друзей. Жителю Гурьевского района Калининградской области предъявили обвинение, сообщает "Клопс" со ссылкой на СКР.

Инцидент произошел в садоводческом товариществе. 4-летняя девочка играла во дворе у дома, а потом внезапно пропала. Заметив это, мать девочки начала искать ее. Соседи сказали, что видели ее в компании соседа.

Ребенка действительно нашли в доме у соседа. Врачи зарегистрировали у девочки травмы половых органов и биологические следы задержанного друга семьи.

В качестве меры пресечения избран арест. Материалы дела в суд еще не переданы.