МВД РФ по Республике Татарстан обратилось к пострадавшим вкладчикам финансовой пирамиды Finiko. Об этом заявила пресс-служба МВД по РТ.
Сейчас по всей стране в полицию обращаются вкладчики, которые потеряли деньги, инвестируя в Finiko. Первые обращения поступили в июле, и сейчас предварительно количество обманутых вкладчиков приблизилось к миллиону человек.
МВД Татарстана решило сократить время на рассмотрение таких заявлений, уменьшить потери времени при пересылке обращений граждан между ведомствами.
В связи с этим названы три места, куда вкладчикам Finiko следует обращаться:
- в Главное следственное управление МВД по Татарстану, находящееся в доме №50 по улице Академика Губкина в Казани;
- в ближайший по месту жительства орган внутренних дел;
- на официальный Интернет-сайт МВД по РТ в раздел "Прием обращений".
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