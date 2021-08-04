МВД РФ по Республике Татарстан обратилось к пострадавшим вкладчикам финансовой пирамиды Finiko. Об этом заявила пресс-служба МВД по РТ.

Сейчас по всей стране в полицию обращаются вкладчики, которые потеряли деньги, инвестируя в Finiko. Первые обращения поступили в июле, и сейчас предварительно количество обманутых вкладчиков приблизилось к миллиону человек.

МВД Татарстана решило сократить время на рассмотрение таких заявлений, уменьшить потери времени при пересылке обращений граждан между ведомствами.

В связи с этим названы три места, куда вкладчикам Finiko следует обращаться: