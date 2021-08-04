Студенты и работники Казанской государственной академии ветеринарной медицины обязаны привиться от коронавируса. Приказ об этом подписал ректор вуза Рустам Равилов, сообщает Коммерсантъ.

"Студентам необходимо сделать прививки от коронавируса до 25 августа, а работникам - до 16 сентября. В дальнейшем без справок о вакцинации их не будут пускать в здание академии", - пишет Коммерсантъ.

Кроме этого ректор временно запретил проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Татарстане. Неисполнение данного приказа грозит физлицам штрафом в размере от 15 тыс. до 40 тыс. руб., должностным лицам - от 50 тыс. до 150 тыс. руб.