В Красноярске 24-летняя девушка впала в кому после бокала красного сухого вина, купленного в местном магазине, сообщает РЕН ТВ.

Вечером накануне девушка с матерью выпили по бокалу купленного вина, обеим женщинам вскоре стало плохо, была вызвана неотложка и женщин доставили в больницу с острыми симптомами отравления неизвестным ядом.

Девушка почти сразу впала в кому и скончалась. Ее матери повезло больше - она сейчас находится в токсикологическом отделении больницы.

По факту случившегося МВД организовало проверку. Обстоятельства инцидента устанавливаются.