В Новосибирске сотрудник полиции свел счеты с жизнью всего за месяц до назначенной свадьбы, сообщает mk.ru. Его тело нашли накануне около жилого дома. Рядом с погибшим полицейским почему-то лежало табельное оружие его напарника.

Перед смертью страж порядка позвонил своей невесте и попрощался с ней. В данный момент следствие устанавливает, какие причины могли толкнуть молодого человека на такое решение.

По одной из предварительных версий, причиной могли стать сложности в отношениях с будущей женой.