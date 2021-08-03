В Казани ищут добровольцев, которые готовы оказать помощь с доставкой лекарств на дом зараженным коронавирусом. Сейчас на весь большой город насчитывается всего 150 таких волонтеров.

В первое время желающих помогать в этом было достаточно, но многие уехали на каникулы, в отпуска, и сейчас в Казани острый дефицит таких добровольцев, сообщает "Татарстан-24"

Желающие стать волонтерами могут написать в аккаунт Комитета по делам детей и молодежи в любую из социальных сетей или позвонить по телефону: +7(843)237-51-51.