Неизвестный мужчина вколол 15-летней девочке в Москве неизвестное вещество, подростка доставили в больницу с отравлением, сообщает ТАСС.

По официальной версии, незнакомец подошел к ребенку и резким движением сделал ей укол с неизвестным содержимым шприца. Девочка потеряла сознание и ее госпитализировали. Проводится доследственная проверка.

По неофициальной версии, девочка является дочкой актрисы и заслуженной артистки России Аллы Платоновой. Предполагается, что она могла все придумать, чтобы родители ее не ругали, узнав, что она решила попробовать наркотики.

В рассказе подростка усомнились после того, как она стала путаться в показаниях — полицейским заявила, что гуляла с друзьями, а родителям — что была одна в парке и там встретила молодого человека.