В Татарстане объявили штормовое предупреждение: 4 августа днем и ночью ожидается существенное ухудшение погодных условий, сообщает республиканский Гидрометцентр.

И ночью, и днем, с 22 часов 3 августа до 22 часов 4 августа, местами по республике ожидаются ливни и грозы, а также град и шквалистые усиления ветра до 17–22 м/с, локально — до 25 м/с. В Казани все эти погодные явления вероятны с 3 до 10 часов 4 августа, отмечают синоптики.

Днем в среду на востоке Татарстана при этом ожидается сильная жара от +32 до +37 градусов. На западе республики будет прохладнее — 25–28 градусов тепла, на юге — от 29 до 32 градусов.