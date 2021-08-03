Жителей Центральной России синоптики предупредили о возможном возникновении редкого для нашей страны погодного явления - торнадо. Центр России и Поволжье могут оказаться в поле действия торнадо уже 3 августа, сегодня, сообщил ведущий специалист "Фобоса" Евгений Тишковец, передает ТАСС.

Синоптик заявил, что прохождение холодного атмосферного фронта на фоне 30-градусной жары вызвало рост гибридных и кучевых облаков высотой до 12 тысяч метров. Сейчас вся эта атмосферная конструкция приводит к образованию "суперячеек", которые грозят обернуться самым настоящим торнадо.

"Это [торнадо] невероятная мощь. Он может поднимать многотонные самосвалы, грузовики, швырять 10-тонные самолеты, может высасывать целое озеро и переносить его дальше на многие и многие километры вместе со всей живностью", — сказал Тишковец и уточнил, что торнадо для России — большая редкость.

Атмосферный фронт будет перемещаться на восток и юго-восток. Эта небесная "гряда" продвинется 4 августа к Поволжью, на "линии огня", по словам Тишковца, окажутся Саранск, Пенза, Самара, Татарстан, Саратов, свою роль сыграет и так называемый "фактор Волги".

"Я думаю, что завтра где-то в Поволжье выстрелят эти торнадо снова в разгар дня. Так что вот там надо объявлять "боевую тревогу", отслеживать эту ситуацию внимательнейшим образом", — указал Тишковец.