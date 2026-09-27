Госдолг Украины за сентябрь вырос до 223 млрд долларов

Государственный долг Украины за сентябрь увеличился на 4-5 млрд долларов и достиг 223 млрд долларов. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на Минфин Украины.

Месяцем ранее показатель находился на уровне 218-219 млрд долларов. По прогнозу Минфина Украины, к концу 2026 года госдолг страны вырастет до 240 млрд долларов, а к концу 2027 года - до 290 млрд долларов.

В пересчете на одного жителя страны это означает 8,5 тыс. долларов задолженности к концу 2026 года и 10,4 тыс. долларов к концу 2027 года.

При этом прогноз Минфина Украины может оказаться ниже реальной цифры. Киев просит у Евросоюза дополнительно 27 млрд долларов на военные расходы в 2027 году.