Всего в Казани необходимо отремонтировать 30 км трамвайных и 60 км троллейбусных сетей.

Ремонт и строительство новых контактных сетей и тяговых подстанций в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана оценили в 12,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба МУП “Метроэлектротранс”.

“Проблема имеется не только в подвижном составе, но и в состоянии контактной сети и тяговых подстанций. Данные сети и тяговые подстанции также сильно изношены и требуют реконструкции и строительства”, - цитирует слова вице-премьера РТ - министра промышленности и торговли РТ Альберта Каримова пресс-служба республиканского миндортранса.