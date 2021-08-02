День ВДВ традиционно отметили по всей России 2 августа. С момента образования воздушно-десантных войск исполнился 91 год.

В Казани десантники начали празднование с построения и возложения цветов в парке им. Горького, затем отправились в парк Победы и на прогулку по городу.

На Баумана десантники устроили концерт, исполняя военные песни под гитару и принимая поздравления от очевидцев. Некоторые туристы, приезжие из других регионов, были приятно удивлены мирному поведению празднующих.

- Мы приехали из Краснодарского края, попали сегодня на парад ВДВ в парке Горького и ожидали наблюдать заплывы войск. Но ничего подобного – большинство десантников пришли семьями, с детьми, все были наряжены в тельняшки, очень красиво смотрелось, дружные семьи, - поделилась впечатлениями Елена.

Такого мнения придерживаются и местные жители – отмечают, что праздник Дня ВДВ стал проходить более дисциплинировано, когда в Казани создали городской совет десантников.