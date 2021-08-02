7 августа в Казани пройдут специальные овощные ярмарки, на которых цены не будут превышать уровень оптовых. Такое решение было принято исполкомом города совместно с Минсельхозпродом Республики Татарстан. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил председатель Комитета потребительского рынка Руслан Фазылянов.

На специальной ярмарка лук и свекла будут стоит по 15 рублей за килограмм, стоимость картофеля не превысит 20 рублей за килограмм, морковь будет доступна по 30 рублей за килограмм, капуста - по 25 рублей.

Торговлю организуют по субботам с 6 часов утра.

Специальные ярмарки пройдут в Авиастроительном районе на ул.Дементьева, возле дома №7, в Кировском районе на ул.Батыршина, возле дома №20, в Ново-Савиновском районе на ул.Академика Лаврентьева, возле дома №10, в Приволжском районе на ул.Ю.Фучика, возле дома №72 и в Советском районе на ул.Липатова, 7.