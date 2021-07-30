Ребенок из Башкирии устроил непростое испытание полицейским сразу двух республик - Башкирии и Татарстана. Он позвонил в дежурную часть полиции города Сибай, представился Мишей Сидоренко и рассказал, что в 175-ую школу в Казани опять пришел убийца-маньяк, собирающийся устроить там еще один расстрел, сообщает телеграм-канал Mash Iptash.

Деталей ребенок не раскрыл, бросил трубку. Но проигнорировать такой звонок правоохранители не имели права. А потому башкирские стражи порядка сразу подняли по тревоге своих коллег из Татарстана. Силовики выехали к школе, но там никого, кроме рабочих, которые заняты ремонтом, не оказалось. Теперь полицейские двух республик ищут хулигана, чтобы поговорить с ним и его родителям по душам.