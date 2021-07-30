Лютующий антипрививочник в Хакасии пытался сжечь мобильный пункт вакцинации на Первомайской площади Абакана, сообщает ТАСС.

Полицейские задержали мужчину, который пришел к пункту вакцинации нетрезвым и устроил пожар. Пункт здесь установлен Министерством обороны РФ. С просьбой установить палатку к военному ведомству обращался лично глава региона, чтобы поднять в Хакасии темпы вакцинации.

Мужчина, выпивший для смелости, при задержании сообщил полицейским, что он пьян и не понимает, что делает, но в целом он против прививок.

К счастью, спалить палатку абаканец не успел, огонь повредил только наружный баннер.