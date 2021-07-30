Коронавирус "молодеет". В детской больнице Новосибирска от коронавирусной инфекции умер двухмесячный ребенок, сообщает REGNUM. О деталях лечения малыша рассказала его мать.

"У меня ребёнок в этой больнице провёл неделю под ИВЛ. Поступила, было 60% поражение. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил лёгкие полностью. Двухсторонняя пневмония была. Ковид положительный", — сообщила женщина в паблике "Инцидент.Новосибирск".

В региональном Минздраве информацию о смерти малыша подтвердили. Там отметили, что ребенка доставили в больницу № 3 и сейчас сложно что-то сказать до окончания патологоанатомической экспертизы.

Ранее считалось, что дети коронавирусом не болеют или болеют редко и в легкой форме. В последние недели врачи вынуждены признать, что мутировавший вирус начала поражать детей и подростков. При этом тяжелее всего болеют дети в возрасте до полутора лет.