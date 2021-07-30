Минувшей ночью в Казани уличную драку устроили две девушки - блондинка и брюнетка. Все случилось около трех часов ночи у дома № 78 на проспекте Победы.

Пока две барышни решали извечный вопрос, кто лучше - блондинки или брюнетки - кулаками, за поединком наблюдали их подруги, что-то выпивая. Очевидцы предполагают, что все участницы побоища были нетрезвыми.

Блондинка повалила брюнетку на капот припаркованного у дома автомобиля, придушила, потом верх одержала брюнетка. Пострадал ли автомобиль, не сообщается.