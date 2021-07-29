КНИТУ-КАИ выпустил приказ об обязательной вакцинации от коронавируса всех сотрудников учебного заведения. Работники должны привиться двумя компонентами вакцины к 25 августа.

«Обеспечить до 25 августа 2021 года проведение двукратной вакцинации по эпидемическим показаниям против коронавирусной инфекции (COVID-19) работников КНИТУ-КАИ старше 18 лет, не имевших близкие контакты с заболевшими, не привитых и не имеющих сведений о профилактических прививках против коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением документально подтвержденных медицинских противопоказаний, в том числе перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19) в период не более 6 месяцев после выздоровления, а также имевших близкие контакты - по окончании 14-дневного медицинского наблюдения», - написано в приказе.

Непривитых к этой дате сотрудников планируют не пускать в здание университета. Пропускной режим планируют изменить к 1 сентября - для прохода в помещение может понадобиться ПЦР-тест, сделанные не ранее чем за 72 часа до посещения.

Со студентами университет будет проводить разъяснительные беседы о важности вакцинирования.

Напомним, обязательную вакцинацию для сотрудников и студентов ранее ввели Казанский инновационный институт, КНИТУ, КФУ, КГМУ, КГАСУ и Казанский кооперативный университет.