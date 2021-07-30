С 1 августа в общественном транспорте Казани опробуют систему бескондукторной оплаты проезда. С этого дня тестировать систему начнут на троллейбусном маршруте № 2. В течение дня на маршруте будет работать 10 троллейбусов, в каждом из которых установлено по три электронных компостера, сообщает пресс-служба "Метроэлектротранса".

Оплатить за проезд можно будет банковской картой, наличными у водителя - у него будет специальное устройство для приема платежей наличными.

Если в тестовом режиме эксперимент всем придется по душе, то система оплаты без кондукторов будет внедрена и на других маршрутах. Минус тут только один - кондукторы постепенно могут остаться без работы.