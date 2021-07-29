Накануне в отдел полиции "Гвардейский" обратилась жительница Казани, которая пожаловалась на попытку мошенничества. Ей позвонил некто неизвестный, по классической схеме представился работником банка и сообщил, что на нее незаконно оформлен кредит в размере 7 тысяч рублей.

Он сразу предложил выход из ситуации, женщина согласилась выполнить все рекомендации. Она продиктовала номер карты, коды, данные из СМС-сообщений. Мошенник просил, чтобы она оставалась на связи постоянно, но тут женщине понадобилось ненадолго прервать разговор. Нескольких минут ей хватило, чтобы осознать, что сейчас с минуты на минуту она пополнит дружные ряды жертв мошенничества.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Казани, женщина сразу позвонила в свой банк и оперативно заблокировала карту. Мошенники обиделись, продолжали звонить ей, но она просто отклоняла вызовы. Она пошла в банк сама и там узнала, что на нее онлайн был оформлен кредит в размере 1 миллиона, но деньги мошенники вывести с ее карты не успели.

В настоящее время в отделе полиции "Гвардейский" по данному факту расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 и п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ "Покушение на кражу". Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.