Журналисты издания "Казанские ведомости" вместе с родителями школьников решили подсчитать, в какую сумму может обойтись сбор ребенка в школу в 2021 году. Хватит ли на сборы выделяемых по распоряжению президента России 10 тысяч рублей на ребенка?

Что касается школьной формы, то блуза на девочку в среднем обойдется в 800 рублей. Если брать две (на смену), то в список можно смело вносить 1600 рублей.

Стоимость школьной формы зависит от расцветки, фасона и популярности. Но в среднем на мальчиков и девочек в этом году она составлять от 2800 до 4000 рублей, в некоторых случаях - дороже.

Колготы, носки в количестве нескольких упаковок - от 600 рублей до 1000 рублей.

В интернете выставлено на продажу немало бывших в употреблении, но аккуратных и свежих ранцев - можно сделать покупку за 500-1000 рублей. Если хочется новый, то средняя цена начинается от 2500 до 4000 рублей.

Речь о ранце с ортопедической спинкой. Если же требуется рюкзак для старшеклассника, то стартовые цены начинаются от 1500 рублей и выше.

Спортивные костюмы в магазинах в цене начинаются от 2500 рублей. На рынке можно найти более дешевые варианты за 1500 рублей. Стоимость самых дешевых кроссовок для занятий физкультурой в Казани начинается от 750 рублей.

Первичный базовый набор для творчества, включающий альбом, папку, краски, фломастеры и карандаши, цветную и белую бумагу, кисти, обойдется примерно в 1500 рублей. В целом же набор канцтоваров и тетрадей обойдется в 3000 рублей.

Таким образом, выплата от государства, конечно, не покроет всех затрат, но станет отличным подспорьем, покрывая около половины того, что родителям придется потратить на сборы чада к учебному году.