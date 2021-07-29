В селе Старый Каразерик Ютазинского района Республики Татарстан мертвых начали хоронить прямо у жилых домов, где обитают живые люди. Об этом рассказали "Новости Татарстана" на ТНВ.

Сельскому кладбищу в центре села более века. Мест на погосте уже не осталось, и местные власти нашли решение: использовать максимально эффективно каждый метр кладбища.

На данный момент вплотную к заборам местных жителей расположили уже 10 захоронений. Их могло быть и больше, но соседство с мертвыми пришлось не по душе живым, и люди обратились в прокуратуру.

Они просят провести перезахоронение, отгородить погост забором. Но власти упорствуют - перезахоранивать мертвых можно только с согласия их родственников, а где такое согласие взять? Теперь точку в споре живых и мертвых должна поставить прокуратура.