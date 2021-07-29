В Татарстане вынесли приговор бизнесмену, который ловко оформил завещание на судью. Илью Шмалея приговорили к 9 годам тюремного заключения с отбыванием в колонии общего режима.

45-летнего директора "Ростатнефти" признали виновным в хищении 21,4 миллиона рублей по контрактам на поставку нефтепродуктов в Набережные Челны, Афганистан и Таджикистан. Товар, который заказчики запросили и оплатили в период с 2016 по 2018 год, так и не поступил им.

Прокуратура просила для подсудимого более мягкое наказание - 7 лет колонии. Сам Шмалей и его защита просили оправдать его. Но в конце заседания обвиняемый завещал все имущество, включая "Ростатнефть", председательствующему судье. После этого адвокат заявил отвод судье, но тот ходатайство отклонил и довел процесс до логического завершения - приговора, сообщает "Реальное время".