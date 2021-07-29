Чиновник миграционного пункта ОМВД в Омской области решил убить двух зайцев одним махом: он пообещал приезжему из Таджикистана гражданство без хлопот и забот, а взамен попросил, чтобы ему отремонтировали кабинет.

К "гражданину начальнику" пришла жена таджика. Он выслушал женщину и пообещал, что оформит ее мужу гражданство, если супруга мигранта сделает ремонт в начальственном кабинете за свой счетю

Женщина составила смету, купила все необходимые материалы для ремонта на сумму в 10 тысяч рублей и своими силами сделала ремонт. Обмен услугами состоялся, но о данном факте стало известно следственным органам.

В настоящее время в отношении начальника миграционного пункта проводится служебная проверка. Ему грозит уголовная статья и реальный срок лишения свободы.