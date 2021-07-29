В Казани будет временно изменена схема движения троллейбуса № 2. По новому маршруту он выйдет в первый рейс уже 1 августа 2021 года. Пока по обновленному маршруту транспорт будет двигаться в тестовом режиме до октября этого года. Об этом сообщает МУП "Метроэлектротранс".

В новой схеме не будет участка от Арбузова до парка Горького. Троллейбус, начав движение от Халитова, будет проезжать Адоратского, "Океан", Ибрагимова, Кремлевскую дамбу, площадь Тысячелетия, Лево-Булачную, станцию метро "Площадь Тукая", Университет, Театр имени Тинчурина. А миновав Гоголя, он повернет на Карла Маркса.

В будни пассажиров будут возить 10 троллейбусов, временной интервал между ними составит 9-10 минут. В выходные на линию выйдут восемь троллейбусов со средним временным интервалом 11-12 минут.

В том случае, если пассажирам понравится новый маршрут, он будет осенью утвержден в качестве основного.